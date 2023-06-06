$81.33+0.4587.03-0.07

В России могут ужесточить контроль за оборотом алкоголя из-за массового отравления сидром

В России в связи с массовым отравлением напитком «Мистер сидр» могут снять мораторий на проверки производителей и ужесточить контроль за оборотом слабоалкогольной продукции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Один из них отметил, что бизнес сильно обеспокоен из-за этих рисков.

Он также опасается сокращения продаж «настоящего сидра» из-за негативного информационного фона. Некоторые участники рынка считают целесообразным ограничить проверки сегментом, где используется спирт.

Собеседники издания на рынке полагают, что отравление сидром возникло из-за наличия в напитке метанола.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на Минздрав региона, еще 2 человека умерли от отравления сидром в Ульяновской области. Утверждается, что число погибших увеличилось до 18. До этого агентство ТАСС называло другую цифру - 16 человек.

И. о. главы Минздрава региона Олеся Колотик-Каменева проинформировало о том, что число пострадавших из-за отравления суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» в Ульяновской области увеличилось до 51 человека.

Ядовитый сидр обнаружили и в Нижегородской области. Губернатор региона сообщил о поступлении в больницу пострадавших, в крови которых найден метанол.

Также газета «Коммерсант», ссылаясь на столичное управление ведомства, сообщила, что Роспотребнадзор изымает из продажи в Москве алкогольную продукцию после случаев отравления сидром «Мистер Сидр».

Управление Роспотребнадзора и исполнительные органы власти Москвы проводят меры, направленные на выявление в обороте потенциально опасной пищевой продукции с целью незамедлительного ее изъятия из оборота.

Информация о массовом отравлении сидром в Ульяновской области появилась накануне. СМИ писали, что продукцию поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области.

Также зафиксировано два летальных случая в Самарской области. Госпитализированы семеро жителей Самарской области и двое жителей Удмуртии.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий