В России в связи с массовым отравлением напитком «Мистер сидр» могут снять мораторий на проверки производителей и ужесточить контроль за оборотом слабоалкогольной продукции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Один из них отметил, что бизнес сильно обеспокоен из-за этих рисков.

Он также опасается сокращения продаж «настоящего сидра» из-за негативного информационного фона. Некоторые участники рынка считают целесообразным ограничить проверки сегментом, где используется спирт.

Собеседники издания на рынке полагают, что отравление сидром возникло из-за наличия в напитке метанола.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на Минздрав региона, еще 2 человека умерли от отравления сидром в Ульяновской области. Утверждается, что число погибших увеличилось до 18. До этого агентство ТАСС называло другую цифру - 16 человек.

И. о. главы Минздрава региона Олеся Колотик-Каменева проинформировало о том, что число пострадавших из-за отравления суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» в Ульяновской области увеличилось до 51 человека.

Ядовитый сидр обнаружили и в Нижегородской области. Губернатор региона сообщил о поступлении в больницу пострадавших, в крови которых найден метанол.

Также газета «Коммерсант», ссылаясь на столичное управление ведомства, сообщила, что Роспотребнадзор изымает из продажи в Москве алкогольную продукцию после случаев отравления сидром «Мистер Сидр».

Управление Роспотребнадзора и исполнительные органы власти Москвы проводят меры, направленные на выявление в обороте потенциально опасной пищевой продукции с целью незамедлительного ее изъятия из оборота.

Информация о массовом отравлении сидром в Ульяновской области появилась накануне. СМИ писали, что продукцию поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области.