ФСБ сообщила о подготовке Украиной теракта в РФ с использованием грязной бомбы

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о подготовке украинской военной разведкой теракта на территории России с использованием «грязной бомбы», передает РИА.

Об угрозе теракта стало известно в ходе расследования диверсии, которую готовили в мае 2023 года, сообщает RT со ссылкой на заявление ФСБ РФ. Координировать работу курьеров грязных бомб поручили войсковой части №3449 с условным наименованием «Легион».

Утверждается, что данная бомба содержит радиоактивные вещества. Подчеркивается, что она способна привести в негодность местность для проживания людей.

«Грязная бомба» характеризуется как маломощный ядерный боеприпас. Она приводится в действие с помощью простого взрывчатого вещества. Взрыв такой бомбы приводит к очень серьезным экологическим последствиям.