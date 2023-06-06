ФСБ сообщила о подготовке Украиной теракта в РФ с использованием грязной бомбы
В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о подготовке украинской военной разведкой теракта на территории России с использованием «грязной бомбы», передает РИА.
Об угрозе теракта стало известно в ходе расследования диверсии, которую готовили в мае 2023 года, сообщает RT со ссылкой на заявление ФСБ РФ. Координировать работу курьеров грязных бомб поручили войсковой части №3449 с условным наименованием «Легион».
Утверждается, что данная бомба содержит радиоактивные вещества. Подчеркивается, что она способна привести в негодность местность для проживания людей.
«Грязная бомба» характеризуется как маломощный ядерный боеприпас. Она приводится в действие с помощью простого взрывчатого вещества. Взрыв такой бомбы приводит к очень серьезным экологическим последствиям.
Ранее агентство писало, что ФСБ удалось предотвратить теракт в Геленджике. Утверждалось, что его пытался совершить «сторонник украинского неонацизма, планировавший взрыв на объекте правоохранительных структур». Отмечалось, что это гражданин России, 1981 года рождения. Он собирался осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона.