$81.25-0.0886.95-0.08

Стало известно о повреждениях на плотине Каховской ГЭС до сообщений об атаке

Западные журналисты опубликовали фотографии плотины гидроэлектростанции Каховской (ГЭС), сделанные неделю назад. На них видно, как один из шлюзов пропускает воду. Журналисты сделали выводы, что плотина могла быть повреждена до сообщений о ее подрыве.

Стало известно о повреждениях на плотине Каховской ГЭС до сообщений об атаке
© Lenta.ru

Журналист-расследователь The New Yourk Times Кристиан Триберт разместил в Twitter снимки со спутника плотины Каховской ГЭС от 28 мая, на которых видно, что участок шлюза плотины пропускал воду уже тогда, а на снимке от 5 июня зафиксировано, что поток выходящей воды усилился.

По словам Триберта, эти кадры могут свидетельствовать о том, что плотина была повреждена как минимум за неделю до сообщений о ее подрыве. Об этом же заявили журналисты Washington Post (WP) и Financial Times (FT) Эван Хилл и Кристофер Миллер.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица заявляют, что станция не подлежит восстановлению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал большие проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области из-за ЧП. Организация ООН уже начала поставлять воду эвакуированным для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

2
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители