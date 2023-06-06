Названы примерные сроки схода воды после разрушения Каховской ГЭС

Вода после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) сойдет через два-три дня. О таких примерных сроках в Telegram-канале сообщила администрация Новокаховского городского округа.

«Топит дачные поселки и Цюрупинск с Голой пристанью. Максимальный подъем воды — 12 метров. В этих населенных пунктах нет света и воды, жители сами уехали. Вода сойдет через пару-тройку дней», — говорится в сообщении.

Ранее украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, то Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту. По версии представителей предприятия, ее подрыв был произведен изнутри.