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Названы примерные сроки схода воды после разрушения Каховской ГЭС

Вода после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) сойдет через два-три дня. О таких примерных сроках в Telegram-канале сообщила администрация Новокаховского городского округа.

«Топит дачные поселки и Цюрупинск с Голой пристанью. Максимальный подъем воды — 12 метров. В этих населенных пунктах нет света и воды, жители сами уехали. Вода сойдет через пару-тройку дней», — говорится в сообщении.

На Украине заявили о полном разрушении Каховской ГЭС

Ранее украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, то Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту. По версии представителей предприятия, ее подрыв был произведен изнутри.

Власти Новой Каховки утверждают, что ГЭС была повреждена в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В результате вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению.

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