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Круизный лайнер Victoria I сел на мель у берегов Польши

В Каменском заливе на северо-западе Польши сел на мель круизный лайнер Victoria I. Специалисты морской поисково-спасательной службы республики (MSPiR) эвакуировали с корабля 103 человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Круизный лайнер Victoria I сел на мель у берегов Польши
© Wikipedia

В пресс-службе пояснили, что инцидент произошел из-за аварии системы управления.

Для эвакуации пассажиров лайнера были также привлечены катера пожарной службы, отметили в MSPiR.

Операция по спасению пассажиров прошла в соответствии с регламентом. Пострадавших во время инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области буксир Волжского пароходства снял с мели теплоход «Илья Муромец», на котором находилось 155 человек. Во время инцидента никто не пострадал.

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