Третий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружен у трассы М3 «Украина» в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, он упал в лесу в нескольких десятках метров от проезжей части

Согласно информации источника, дроны несли на себе кумулятивные заряды с 1,8 кг взрывчатки, что и спровоцировало принятие решение об их немедленном подрыве.

Как рассказали очевидцы, в общей сложности было три беспилотника, которые двигались вдоль трассы. Вероятно, БПЛА могли ориентироваться по дорожному полотну.

Два беспилотных летательных аппарата упали на автодорогу М3 "Украина" в Калужской области. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

ЧП произошло утром 5 июня на 299-м км (Жиздра) и на 283-м км (Думиничи) автодороги М3 "Украина".

"Детонации не произошло", - уточнил Шапша, добавив, что территорию места происшествия оцепили, организованы пути объезда.

По информации главы региона, на месте проводят оперативно-технические мероприятия.

Один из беспилотников, который упал на трассу в Калужской области, летел параллельно автодороге в сторону Москвы со скоростью 140-150 километров в час. Подробности о дронах сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, размах крыльев беспилотника, который упал в Жиздринском районе, был около полутора-двух метров. Местные жители сообщили, что на устройстве заметили камеру. Боеприпасов на дроне не было.

Движение на автодороге М-3 "Украина" в Калужской области перекрыто после падения двух беспилотных летательных аппаратов. При этом есть пути объезда, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Движение по трассе перекрыто. С 700 км М-3 [есть] объезд на Людиново. С 250 км - на [дорогу] Сухиничи - Козельск - Ульяново", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что по времени открытия движения на трассе информации нет. На месте проводят оперативно-технические мероприятия.

Саперы путем подрыва нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые упали на трассе М3 «Украина» под Калугой. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, звуки взрывов услышали водители, которые оказались заблокированы на перекрытой дороге в Калужской области.

Обломки дронов саперы увезли.

Интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов Вооруженными силами Украины значительно увеличилась за прошедшую неделю, сообщил в понедельник губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании правительства региона.

"За истекшую неделю значительно увеличилась интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины", - сказал Старовойт.

По словам главы региона, для борьбы с беспилотниками в Курской области развернули рубежи радиоэлектронной борьбы, закупили противодроновые ружья. Как отмечал ранее Старовойт, за последние три дня на приграничной территории в Курской области системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников.

Власти Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области. Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, в городских автобусах оборудованы специальные тревожные кнопки.

В городе Суджа Курской области сбили беспилотный летательный аппарат с символикой украинских националистов, сообщил губернатор Роман Старовойт.

В своем Telegram-канале Старовойт показал фотографию сбитого украинского дрона. Губернатор отметил, что, судя по раскраске, беспилотник принадлежал националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Губернатор поблагодарил пограничников и военных за службу.

В ночь на 2 июня рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько украинских беспилотников.

Потерявший управление беспилотник упал в Ростовской области 3 июня. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы российского региона Василия Голубева сообщает РИА Новости.

Уточняется, что БПЛА рухнул на пустыре в Таганроге, вдалеке от жилых домов. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений также нет.

«Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было», — рассказала Ирина Четвертакова и добавила, что на месте работали специалисты Министерста обороны России.

Об инциденте сообщали очевидцы в соцсети «ВКонтакте». По словам местных жителей, дрон упал в полях в районе свалки на Марцево примерно в 14.40 3 июня. После падения, писали они, был виден столб дыма.

Белгородские власти сообщили о пострадавшем в результате обстрела ВСУ энергетического объекта.

Ранен местный житель. Он находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, ранее стало известно об атаке беспилотника на энергетический объект в Белгородском районе. После срабатывания сброшенного с дрона взрывного устройства он загорелся. Подача электроэнергии потребителям не прекращалась.

По сообщениям очевидцев, противник атаковал подстанцию в городе Болховец.

Украина создала сеть агентов и своих сторонников на территории России, которые получают якобы только украинские дроны и осуществляют диверсии, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на связанные с американской разведкой источники, пишет РИА Новости.

По данным телеканала, Киев предоставляет диверсантам украинские дроны. На данный момент отсутствуют какие-либо доказательства, что какие-то атаки были проведены с использованием беспилотников, которые были переданы Соединенными Штатами.

Источники CNN предполагают, что Незалежна частями перевозит дроны на территорию России, а там их уже собирают определенные люди.

Авторы CNN также сообщили, что Вашингтон считает, что украинские службы безопасности и разведки имеют отношение к диверсантам, которые и на майские праздники пытались атаковать Москву дронами.

Исключать вероятность атак беспилотниками на пляжи России нельзя, предупредил эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян. В интервью «360» эксперт отметил, что боевики могут приобретать дроны гражданского назначения, перепрошивать их и использовать для атак на мирные объекты.

Они могут покупать дроны гражданского назначения и наделять их боеприпасами. Диверсанты завербованные могут в Севастополе в каком-нибудь ангаре собрать что-то из гражданского дрона, например мусоросборщик наделить боеприпасом и, грубо говоря, пустить его на пляж, — подчеркнул Ераносян.

Профессор Павел Разин поспешил успокоить россиян и рассказал, что сейчас предпринимается все, чтобы предупредить подобные происшествия. По его словам, конфликт выходит на новый уровень из-за того, что боевые действия становятся технологичными.

Насыщение электроникой, искусственным интеллектом, боеприпасами, оружием сейчас приобрело просто квазихарактер, — отметил Разин.