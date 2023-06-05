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В Москве неизвестные с молотками напали на водителя Audi

В Москве вооруженные молотками злоумышленники напали на водителя Audi. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В Москве неизвестные с молотками напали на водителя Audi
© РИА Новости

По данным канала, инцидент произошел на Волжском бульваре «прямо посреди пробки».

Хулиганы разбили машине стекла, помяли кузов. Кроме того, они прострелили ногу автолюбителю. По словам очевидцев, злоумышленники также попытались забрать из машины какой-то предмет, но не смогли его вытащить.

После того, как загорелся зеленый свет, они сели в черный BMW и покинули место происшествия.

В настоящее время полиция расследует причины и обстоятельства инцидента. В ЮВАО объявлен план «Перехват».

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