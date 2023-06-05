Подстанция загорелась в Алтайском крае

В селе Смазнево (Алтайский край) загорелась подстанция, рассказал в своем Telegram-канале глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев.

Пластеев пояснил, что в результате аварии по всему округу отключилось электроснабжение.

По его словам, после того, как сотрудники экстренных служб справятся с возгоранием, будут включены резервные системы.

Глава округа отметил, что электроснабжение и подача воды будут возобновлены в течение 2-3 часов.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что по неустановленным причинам вспыхнул трансформатор.