Подстанция загорелась в Алтайском крае
В селе Смазнево (Алтайский край) загорелась подстанция, рассказал в своем Telegram-канале глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев.
Пластеев пояснил, что в результате аварии по всему округу отключилось электроснабжение.
По его словам, после того, как сотрудники экстренных служб справятся с возгоранием, будут включены резервные системы.
Глава округа отметил, что электроснабжение и подача воды будут возобновлены в течение 2-3 часов.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что по неустановленным причинам вспыхнул трансформатор.
О пострадавших не сообщается.