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Оборот продукции производителя «Мистер сидр» заблокировали по всей России

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО «Анди» (Самарская область), выпускающего напиток «Мистер сидр», по всей России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление службы.

Оборот продукции производителя «Мистер сидр» заблокировали по всей России
© РИА Новости

«Заблокированы отгрузки и поставки его продукции на всей территории страны», — говорится в сообщении.

На такие меры пришлось пойти после массового отравления, которые произошли в Ульяновской и Самарской областях. В настоящее время известно о 16 подобных случаях.

Предварительно, причиной отравления стал напиток «Мистер сидр», изготовленный в Самарской области и приобретенный пострадавшими в сети магазинов «Территория пива». Санитарная служба призвала россиян не употреблять его до окончания расследования.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемый — 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области, его задержали.

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