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Россияне похитили полмиллиарда рублей из банка-банкрота и купили новый

Таганский райсуд Москвы вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам обанкротившегося ДС-банка, проходившим по уголовному делу о хищении и отмывании 500 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Россияне похитили полмиллиарда рублей из банка-банкрота
© Lenta.ru

Дважды судимый собственник банка Ильдар Клеблеев, экс-председатель правления Светлана Егорова и двое их сообщников осуждены на сроки от четырех до десяти лет лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, часть похищенных денег фигуранты дела вложили в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также разорился, задолжав кредиторам 1,44 миллиарда рублей. Как считает следствие, они в период с 2015-го по 2016 года списали средства с корреспондентского счета банка под видом кредитов подконтрольным компаниям.

Предполагаемый организатор преступления Шахид Исмаилов скрылся за границей и его объявили в международный розыск. Он был задержан в Черногории, но пока не выдан России. Его дело выделено в отдельное производство.

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