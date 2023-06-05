Массовое отравление в Поволжье: что известно о производителе смертельного сидра

Количество жертв, умерших от употребления сидра в Поволжье, превысило десять человек. Производителем напитка «Мистер Сидр» оказался индивидуальный предприниматель из Самарской области, региональный портал и «Комсомольская правда» рассказали, что известно о производителе сидра.

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Случаи отравления сидром выявлены в Димитровграде (Ульяновская область), в Новокуйбышевске (Самарская область) и в Удмуртии. Несколько человек находятся в реанимации, включая 16-летнюю девушку, ее состояние оценивается как тяжелое.

По данным следствия, все они пили сидр, купленный в магазинах «Территория пива», который поставлялся от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. В Роспотребнадзоре заявили, что речь идет о напитке под названием «Мистер сидр».

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Производитель сидра

«Комсомольская правда» пишет со ссылкой на данные из открытых источников, что напиток под названием «Мистер сидр» производит ООО «Анди», зарегистрированное в самарском селе Старый Буян. Генеральным директором ООО значится Рафик Мударисов, а учредителем - Анар Гусейнов.

Портал Inkazan сообщает, что в 2022 году ООО заработало 9,26 миллиона рублей, чистая прибыль - 1,02 миллиона.

По данным 63.ru, Гусейнов зарегистрировал ИП в сентябре 2020-го года. Основные профили его деятельности связаны с оптовой и розничной продажей пива, алкоголя, воды, соков и других товаров.

«КП» отмечает со ссылкой на данные следователей, что само производство сидра находится в поселке Винтай (Красноглинский район городского округа Самара). На производство уже приехали следователи.

В Следственном комитете заявили о задержании индивидуального предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Его имя в СК не назвали.

По данным «Известий», задержан был Анар Гусейнов, он уже дал показания. Он заявил, что не сотрудничает с заводом «Анди» и не понимает, кто поставляет этот сидр по его документам.

Симптомы и что делать при отравлении

В Роспотребнадзоре призвали не употреблять продукцию под маркой «Мистер сидр» до окончания расследования.

Главный токсиколог Самарской области Наталья Вехова рассказала 63.ru, что отравившиеся сидром могут столкнуться с тошнотой, рвотой, головной болью, судорогами, повышенным или пониженным давлением.