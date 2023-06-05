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Два случая отравления сидром зафиксировали в Удмуртии

Два случая отравления сидром зафиксировано в Удмуртии. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщила вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук.

Два случая отравления сидром зафиксировали в Удмуртии
© Вечерняя Москва

— Два случая отравления сидром зафиксированы в Удмуртии. 20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ № 6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии, — написала она в своем Telegram-канале.

С 3 по 4 июня в городе Димитровграде Ульяновской области сразу несколько человек были госпитализированы с отравлением. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, более десяти человек скончались. Позже выяснилось, что все погибшие употребляли алкогольный напиток «Мистер Сидр», купленный в одном из магазинов города. Что известно о произошедшем к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

Доктор химических наук, технолог и биохимик, создатель «Новичка» Леонид Ринк в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как жители Ульяновской области могли отравиться сидром.

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