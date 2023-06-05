Два случая отравления сидром зафиксировали в Удмуртии

— Два случая отравления сидром зафиксированы в Удмуртии. 20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ № 6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии, — написала она в своем Telegram -канале.

С 3 по 4 июня в городе Димитровграде Ульяновской области сразу несколько человек были госпитализированы с отравлением. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, более десяти человек скончались. Позже выяснилось, что все погибшие употребляли алкогольный напиток «Мистер Сидр», купленный в одном из магазинов города. Что известно о произошедшем к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».