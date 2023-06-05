Трагедия в Ульяновской области. Главное

В Димитровграде Ульяновской области выявили массовое отравление сидром. Число жертв растет. Редакция «Рамблера» собрала главные новости к этому часу.

Что произошло

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Сегодня утром, как писало агентство ТАСС, управление Следственного комитета РФ по Ульяновской области сообщило, что несколько человек умерли в результате отравления после употребления напитка «Сидр».

Подчеркивалось, что 3-4 июня нескольких граждан Димитровграда госпитализировали в городскую больницу. Им поставили диагноз «отравление неустановленным веществом». Уточнялось, что потерпевшим была оказанная всесторонняя медицинская помощь, однако спасти их не удалось. В СК заявили, что граждане отравились напитком, купленным в магазинах города «Территория пива». По предварительной информации ведомства, отравление наступило в результате употребления сидра «Мистер сидр».

Также появились данные о том, что продукцию поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области.

Число жертв в Ульяновской области

В управлении Роспотребнадзора сообщили, что всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом, передает ТАСС.

До этого называлось другое число жертв – 6 человек.

Что было после выявления случаев отравления

После отравления сидром было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Роспотребнадзор инициировал расследование случаев отравления. В настоящее время принимают меры по изъятию продукции из оборота и приостановке ее реализации.

Губернатор Ульяновской области сообщил о 22 пострадавших и восьми погибших. Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщило РИА Новости, полиция после массового отравления сидром в Ульяновской области изъяла 193 кеги объемом по 30 литров каждая.

Случаи смертельного отравления сидром в других регионах

К настоящему моменту известно, что две женщины скончались в Самарской области после отравления сидром. Как пишет РИА Новости, заведено уголовное дело о некачественном оказании услуг.

Инциденты произошли в городе Новокуйбышевске. Смерть наступила в ночь с 4 на 5 июня. Согласно данным следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток сидр, приобретенный в магазине Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе Самары.