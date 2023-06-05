Летевший в Сочи самолет резко сменил курс и сел в другом городе

Направлявшийся в Сочи самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс и сел в другом городе из-за проблем с двигателем. Об этом пишет «Интерфакс».

Инцидент произошел в понедельник, 5 июня, с пассажирским лайнером, летевшим в популярный курортный город из Сургута. Отмечается, что после взлета в воздушном судне сработала индикация температурного режима двигателя, вследствие чего пилоты решили выработать топливо и вернуться в аэропорт вылета.

В справочной сургутской авиагавани сообщили, что посадка самолета прошла благополучно. Никто из 180 находившихся на борту пассажиров не пострадал. Перевозчик подготовил для них резервный борт. Ожидается, что он прибудет в пункт назначения в 22:30-23:00 по местному времени.