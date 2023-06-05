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По делу об отравлении сидром в Ульяновской области задержан предприниматель

Индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан после серии отравлений алкогольным напитком жителей Димитровграда, сообщает Следственный комитет в телеграм-канале. По факту отравлений было возбуждено уголовное дело.

«Следователи СКР проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз», отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в городе Димитровград Ульяновской области 14 человек отравились после употребления алкогольного напитка «Мистер сидр». Из них впоследствии скончались восемь человек. Сидр был куплен в сетевых магазинах «Территория пива».

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