$80.88-0.0987.10+0.52

Мужчина разбил кулаком стеклянную створку турникета в метро

Мужчина ударом кулака разбил стеклянную створку турникета в вестибюле одной из станций Московского метрополитена. Это произошло на «Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Уточняется, что 27-летний мужчина не хотел оплачивать проезд. Он попытался пройти через турникет за другим пассажиром. На это ему сделали замечание, однако недовольство вызвало агрессивную реакцию со стороны мужчины.

В Москве пассажир метро разбил ногой турникет

Подчеркивается, что он, «действуя из хулиганских побуждений, умышленно нанес один удар кулаком правой руки по стеклянной створке турникета, разбив ее».

Подобные действия подпадают под ст. 214 УК РФ («Вандализм»), уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Московская городская дума поддержала законопроект, предполагающий увеличение штрафа за безбилетный проезд с 1 до 2 тысяч рублей, а за проезд по чужой льготной карте — с 2,5 до 4 тысяч.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий