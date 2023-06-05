Мужчина ударом кулака разбил стеклянную створку турникета в вестибюле одной из станций Московского метрополитена. Это произошло на «Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Уточняется, что 27-летний мужчина не хотел оплачивать проезд. Он попытался пройти через турникет за другим пассажиром. На это ему сделали замечание, однако недовольство вызвало агрессивную реакцию со стороны мужчины.

Подчеркивается, что он, «действуя из хулиганских побуждений, умышленно нанес один удар кулаком правой руки по стеклянной створке турникета, разбив ее».

Подобные действия подпадают под ст. 214 УК РФ («Вандализм»), уточнили в надзорном ведомстве.