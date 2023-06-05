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Число жертв отравления из-за сидра в Ульяновской области возросло до девяти

Число жертв отравления из-за сидра в Ульяновской области возросло до девяти, сообщили РИА Новости в СУ СК по региону.

«По нашим сведениям, девять», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, какое число людей умерло от отравления сидром.

Глава Ульяновской области Алексей Русских рассказал о 22 случаях отравления сидром в регионе. Он призвал предпринимателей региона срочно прекратить продажу сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита.

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