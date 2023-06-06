В Нижегородской области два человека, которые были госпитализированы с симптомами отравления и употреблявшие напиток "Мистер Сидр", скончались. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале.

Всего на территории области было зарегистрировано шесть случаев отравления пивным напитком, произведенным в Самарской области. Несмотря на оказанную помощь врачей, два человека скончались. За жизнь остальных пациентов продолжают бороться медики.

Сейчас на территории Нижегородской области проходят проверки торговых точек. При выявлении реализации напитка "Мистер Сидр" он изымается из оборота.

Роспотребнадзор призывает не употреблять пивной напиток "Мистер Сидр", а также просит сообщить о местах продажи данного товара.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что, по предварительным данным экспертов, причиной отравлений стал этиленгликоль, который содержался в составе суррогатных алкогольных напитков.