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Суд изменил меру пресечения обвиняемой по делу о попытке похищения сына Пашиняна

Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения в отношении Гаяне Акопян, находящейся под стражей по обвинению в попытке похищения сына премьер-министра страны Ашота Пашиняна, и заключил ее под домашний арест. Об этом сообщил журналистам ее адвокат Георгий Меликян.

Суд изменил меру пресечения обвиняемой по делу о попытке похищения сына Пашиняна
© РИА Новости

"Суд изменил меру пресечения и заключил Гаяне под домашний арест", - сказал он.

18 мая газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", куда входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра Армении. По информации издания, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, а произошла драка.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о попытке похищения.

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