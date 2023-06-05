Суд изменил меру пресечения обвиняемой по делу о попытке похищения сына Пашиняна

Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения в отношении Гаяне Акопян, находящейся под стражей по обвинению в попытке похищения сына премьер-министра страны Ашота Пашиняна , и заключил ее под домашний арест. Об этом сообщил журналистам ее адвокат Георгий Меликян.

18 мая газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", куда входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра Армении. По информации издания, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, а произошла драка.