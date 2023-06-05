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В Башкирии дети выпрыгнули из окна мансарды, спасаясь от пожара

5 июня под Нефтекамском две девочки, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна мансардного этажа садового дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В Башкирии дети выпрыгнули из окна мансарды, спасаясь от пожара
© Российская Газета

Пожар произошел в садовом доме по ул. Высоковольтная в СНТ Венеция поселка Энергетик Нефтекамска. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что горит дом размером 5х8 метров с мансардным этажом и дощатой верандой. Пожар быстро локализовали, а в течение 20 минут ликвидировали открытое горение на площади 40 квадратных метров.

Однако есть пострадавшие - это мужчина, 1983 г.р., и две девочки, 11 и 12 лет. У мужчины диагностированы ожоги рук и ног. А у детей - переломы и ушибы ног. Предположительно, дети спрыгнули с мансардного этажа, чтобы спастись из горящего дома. Всех пострадавших госпитализировали.

Причина пожара устанавливается.

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