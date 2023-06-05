В Ульяновской области выявлено смертельное массовое отравление сидром

Шесть жителей города Димитровграда Ульяновской области скончались после того, как употребили сидр. Смерть наступила из-за отравления, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Подчеркивается, что 3-4 июня нескольких граждан Димитровграда госпитализировали в городскую больницу. Им поставили диагноз «отравление неустановленным веществом».

В сообщении говорится, что потерпевшим была оказанная всесторонняя медицинская помощь, однако спасти их не удалось.

Уточняется, что граждане отравились напитком, купленным в магазинах города «Территория пива».

Продукцию поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области. Отмечается, что на предприятии сейчас проводят следственные действия.

Возбуждено дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».