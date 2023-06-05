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Mash: в Белгородской области задержали подростка, координировавшего атаки диверсантов

В Белгородской области задержали несовершеннолетнего россиянина. В его телефоне нашли подозрительные переписки с членами ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В Белгородской области задержали подростка, у которого нашли чаты с вероятными членами ВСУ
© РИА Новости

По данным издания, 17-летний молодой человек был задержан на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. Во время досмотра в его мобильном телефоне обнаружили информацию о российских военнослужащих, в том числе их координаты и фотографии.

Кроме этого, оказалось, что юноша переписывался с вероятными членами ВСУ.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают родственников и знакомых молодого человека.

Как сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости», в социальных сетях юноша был подписан на блогеров с антивоенной позицией и страницы по поиску жилья в Грузии. В мессенджере его имя записано на украинский манер «Дмитро», а на аватарке стоит юмористическое изображение Кирилла Буданова — начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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