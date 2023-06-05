В Белгородской области задержали подростка, у которого нашли чаты с вероятными членами ВСУ

Mash: в Белгородской области задержали подростка, координировавшего атаки диверсантов
В Белгородской области задержали несовершеннолетнего россиянина. В его телефоне нашли подозрительные переписки с членами ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
По данным издания, 17-летний молодой человек был задержан на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. Во время досмотра в его мобильном телефоне обнаружили информацию о российских военнослужащих, в том числе их координаты и фотографии.
Кроме этого, оказалось, что юноша переписывался с вероятными членами ВСУ.
Сотрудники правоохранительных органов опрашивают родственников и знакомых молодого человека.
Как сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости», в социальных сетях юноша был подписан на блогеров с антивоенной позицией и страницы по поиску жилья в Грузии. В мессенджере его имя записано на украинский манер «Дмитро», а на аватарке стоит юмористическое изображение Кирилла Буданова — начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.