В Белгородской области задержали подростка, у которого нашли чаты с вероятными членами ВСУ

В Белгородской области задержали несовершеннолетнего россиянина. В его телефоне нашли подозрительные переписки с членами ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, 17-летний молодой человек был задержан на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. Во время досмотра в его мобильном телефоне обнаружили информацию о российских военнослужащих, в том числе их координаты и фотографии.

Кроме этого, оказалось, что юноша переписывался с вероятными членами ВСУ.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают родственников и знакомых молодого человека.