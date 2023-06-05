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Шестеро россиян насмерть отравились сидром

В Ульяновской области шесть человек скончались от отравления после употребления сидра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Шестеро россиян насмерть отравились сидром
© Lenta.ru

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным СКР, нескольких жителей Димитровграда госпитализировали в период с 3 по 4 июня. Медики диагностировали у них отравление неустановленным веществом. Шестеро человек скончались.

Следователи установили, что потерпевшие употребили спиртной напиток «Сидр», приобретенный в местном магазине «Территория пива». У поставщика — предпринимателя из Красноглинского района Самарской области — и на предприятии идут следственные действия.

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