Шестеро россиян насмерть отравились сидром

В Ульяновской области шесть человек скончались от отравления после употребления сидра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

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Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным СКР, нескольких жителей Димитровграда госпитализировали в период с 3 по 4 июня. Медики диагностировали у них отравление неустановленным веществом. Шестеро человек скончались.