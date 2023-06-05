Здание отдела ГИБДД сгорело в Красноярске
В Красноярске здание отдела ГИБДД сгорело ночью. С огнем боролись несколько часов, пишет Telegram-канал Mash.
Возгорание обнаружили около половины второго ночи в пункте РЭО ГИБДД на улице Маерчака сибирского города. По предварительной версии, причиной пожара стала загоревшаяся за шкафом проводка в одном из кабинетов РЭО.
Пожарная сигнализация не сработала. Пожар заметили, когда огонь стал вырываться из окон наружу.
Пожарные боролись с огнем три часа, но отдел выгорел полностью. В огне уничтожены вся техника и документы.
Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал.
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