Здание отдела ГИБДД сгорело в Красноярске

В Красноярске здание отдела ГИБДД сгорело ночью. С огнем боролись несколько часов, пишет Telegram-канал Mash.

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Возгорание обнаружили около половины второго ночи в пункте РЭО ГИБДД на улице Маерчака сибирского города. По предварительной версии, причиной пожара стала загоревшаяся за шкафом проводка в одном из кабинетов РЭО.

Пожарная сигнализация не сработала. Пожар заметили, когда огонь стал вырываться из окон наружу.

Пожарные боролись с огнем три часа, но отдел выгорел полностью. В огне уничтожены вся техника и документы.

Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее в Кирове сгорел гараж патрульных авто после перекура капитана полиции. Пламя охватило все помещение и три служебные машины, стоящие в гараже: две Skoda и один УАЗ "Патриот". Они полностью сгорели. Мужчина пытался потушить огонь, но получил ожоги.