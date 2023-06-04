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В Курской области обезвредили беспилотник «Азова»*

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в Telegram-канале, что в городе Суджа был «приземлен» беспилотник батальона «Азов»* (организация запрещена в России).

В Курской области обезвредили беспилотник «Азова»*
© Газета.Ru

«В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов». Благодарю за службу пограничников и армейцев!» — написал он.

Ранее губернатор Курской области сообщил в Telegram-канале, что со стороны Украины было обстреляно село Троицкое в Кореневском районе.

До этого Старовойт написал в своем Telegram-канале, что после атаки беспилотников в Курске поврежден подъезд многоэтажного дома.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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