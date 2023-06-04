В Курской области обезвредили беспилотник «Азова»*

«В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов». Благодарю за службу пограничников и армейцев!» — написал он.

Ранее губернатор Курской области сообщил в Telegram-канале, что со стороны Украины было обстреляно село Троицкое в Кореневском районе.

До этого Старовойт написал в своем Telegram-канале, что после атаки беспилотников в Курске поврежден подъезд многоэтажного дома.