В Крыму взломали трансляцию нескольких телеканалов
В Крыму 4 июня взломали трансляцию нескольких телеканалов, сообщил в своем Олег Крючков.
По его словам, была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов, из-за чего был отключен их сигнал для зрителей.
«Эфирное телевидение — все мультиплексы — работают в обычном режиме», — заверил Крючков.
Какие именно каналы были взломаны, он не уточнил.
При этом, по данным Украины о контрнаступлении ВСУ.
В январе в Крыму, а также в Белгородской области также взламывали телесигнал. По каналам показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Крючков тогда заявил, что ответственными за взлом являются украинские хакеры.