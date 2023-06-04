В Крыму взломали трансляцию нескольких телеканалов

В Крыму 4 июня взломали трансляцию нескольких телеканалов, сообщил в своем Олег Крючков.

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По его словам, была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов, из-за чего был отключен их сигнал для зрителей.

«Эфирное телевидение — все мультиплексы — работают в обычном режиме», — заверил Крючков.

Какие именно каналы были взломаны, он не уточнил.

При этом, по данным Украины о контрнаступлении ВСУ.