$80.88-0.0987.10+0.52

Пожар в больнице Новосибирска потушили спустя почти восемь часов

Пожар в центральной клинической больнице Новосибирска полностью ликвидирован, сообщили на сайте регионального главка МЧС. Спасатели тушили загоревшуюся кровлю лечебного учреждения почти восемь часов. Все пациенты были эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар в больнице Новосибирска потушили спустя почти восемь часов
© News.ru

В 15:25 (11:25 мск) поступило сообщение о возгорании. <...> В 17:11 (13:11) ликвидировано открытое горение. В 22:47 (18:47 мск) полная ликвидация, — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Для тушения были задействованы 108 человек и 37 единиц техники.

СМИ писали, что при пожаре из ЦКБ эвакуировали около 100 человек. Очевидцы запечатлели на видео столб серого дыма, поднявшийся над горящей больницей, который был виден издалека.

Ранее в МЧС Москвы опровергли информацию о возгорании в элитном банкетном зале Safisa, где ранее на корпоративных вечеринках выступали такие звезды, как певица Дженнифер Лопес и музыкант Стинг. В столичном главке МЧС рассказали, что пожарные действительно прибыли на вызов, но возгорания не обнаружили, эвакуация также не проводилась.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий