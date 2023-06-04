Пожар в больнице Новосибирска потушили спустя почти восемь часов

Пожар в центральной клинической больнице Новосибирска полностью ликвидирован, сообщили на сайте регионального главка МЧС. Спасатели тушили загоревшуюся кровлю лечебного учреждения почти восемь часов. Все пациенты были эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало.

В 15:25 (11:25 мск) поступило сообщение о возгорании. <...> В 17:11 (13:11) ликвидировано открытое горение. В 22:47 (18:47 мск) полная ликвидация, — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Для тушения были задействованы 108 человек и 37 единиц техники.

СМИ писали, что при пожаре из ЦКБ эвакуировали около 100 человек. Очевидцы запечатлели на видео столб серого дыма, поднявшийся над горящей больницей, который был виден издалека.