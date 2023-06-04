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Жители Краснодара сообщают о громком хлопке в городе

Жители Краснодара сообщили о том, что слышали громкие хлопки в воздухе, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители Краснодара сообщают о громком хлопке в городе
© газета.ру

По их словам, громкий хлопок был слышен почти во всем городе.

Официальной информации пока не поступало.

Ранее в Минобороны России рассказали подробности атаки украинских беспилотников по домам в Москве.

В военном ведомстве заявили, что в атаке были задействованы восемь беспилотников. Три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что около 4 утра 26 мая произошел взрыв в районе улицы Морская в Краснодаре. В результате ЧП повреждение получило одно из зданий. Пострадавших не было.

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