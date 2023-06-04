Жители Краснодара сообщают о громком хлопке в городе
Жители Краснодара сообщили о том, что слышали громкие хлопки в воздухе, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По их словам, громкий хлопок был слышен почти во всем городе.
Официальной информации пока не поступало.
Ранее в Минобороны России рассказали подробности атаки украинских беспилотников по домам в Москве.
В военном ведомстве заявили, что в атаке были задействованы восемь беспилотников. Три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.
До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что около 4 утра 26 мая произошел взрыв в районе улицы Морская в Краснодаре. В результате ЧП повреждение получило одно из зданий. Пострадавших не было.