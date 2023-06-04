Дельтапланерист потерпел крушение в Оренбургской области

В Оренбургской области дельтапланерист потерпел крушение
Дельтапланерист потерпел крушение в Октябрьском районе Оренбургской области, сообщает в воскресенье ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.
"Сегодня днем в экстренные службы поступил звонок о неудачном приземлении дельтапланериста в районе села Буланово Октябрьского района. Мужчина упал на склон холма, в результате чего получил многочисленные переломы и не мог самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении.
Сотрудники скорой помощи не смогли самостоятельно спустить пострадавшего к машине, им потребовалась помощь спасателей.
"Подразделения пожарной охраны доставили мужчину к карете скорой помощи и передали медицинским работникам", - говорится в сообщении.