Протестующие в Германии напали на полицейских в «День X»

Массовые беспорядки произошли в немецком городе Лейпциге, где левые радикалы схлестнулись в полицией на протестных акциях 3 июня, затянувшихся до утра, сообщило издание Focus. Сторонники левоэкстремистских организаций вышли на улицы в «День X» в знак протеста против приговора студентке Лине Э. и еще трем активистам, получившим тюремные сроки за нападения на неонацистов. В ходе стычек с демонстрантами несколько полицейских получили ранения.

Демонстрация со 100 участниками была зарегистрирована на площади Алексис-Шуманн-Плац под девизом «Свобода собраний действует и в Лейпциге». Однако собралось около 1000 участников. После мирного начала в полицейских были брошены камни и бутылки с зажигательной смесью. <...> Несколько офицеров были ранены камнями и другими предметами, — пишет издание.

Полицейские держали около 500 протестующих в окружении до раннего утра. Демонстрация, получившая название «День X», должна была пройти на юге Лейпцига днем 3 июня, но власти города запретили ее проведение, опасаясь беспорядков. Но это не остановило демонстрантов, которые вышли протестовать в разных районах. Правоохранители продолжают задерживать участников беспорядков.