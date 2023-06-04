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В Германии несколько полицейских получили ранения во время протестов

В городе Лейпциг на востоке Германии несколько полицейских получили ранения во время протестов левых радикальных сил. Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

В Германии несколько полицейских получили ранения во время протестов
© Lenta.ru

По данным издания, вечером в субботу, 3 июня, демонстранты забросали камнями полицейский участок. В результате были ранены двое стражей порядка, охранявших объект.

Сообщается, что в ходе протестов было задержано 500 человек.

Ранее власти Лейпцига запретили демонстрацию сторонников левых радикальных сил. Тем не менее 3 июня на улицы города вышло около 1,5 тысячи радикалов. Протесты связаны с обвинительными приговорами в отношении представителей левоэкстремистской организации, которые совершали нападения на членов неонацистских групп.

Ранее в Лейпциге и ряде других городов на востоке Германии прошли массовые протесты против энергетической политики страны. Уточнялось, что демонстранты протестовали против высоких цен на энергоносители и политики федерального правительства.

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