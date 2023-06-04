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Появилось видео массовой драки рабочих в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка рабочих. По предварительным данным, никто из участников потасовки в больницы не обращался. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

По данным канала, на площадке рядом с Лахта-центром местные предприниматели нередко незаконно торгуют едой.

Торговля пресекается сотрудниками правоохранительных органов. Продавцы в экстренном порядке разбегаются во время рейдов, еда становится бесхозной. «Бесплатную» еду забирают рабочие с соседних строек, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что нередко между рабочими возникают конфликты из-за продуктов. Вместе с тем, отметил он, массовая потасовка произошла впервые.

По данным телеканала, на месте происшествия после драки остались оранжевые и синие каски, а также обрывки одежды.

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