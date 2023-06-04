Массовая драка рабочих произошла в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге несколько десятков рабочих устроили драку. Инцидент произошел в районе Приморского шоссе у Лахта-центра. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По имеющимся данным, потасовка произошла 3 июня. На опубликованных видеокадрах несколько десятков людей в спецовках дерутся друг с другом. Некоторые участники беспорядков остаются лежать на земле.

Причины случившегося выясняются.

Ранее жители Новосибирска возмутились массовой дракой мигрантов около Хилокского рынка. Они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину в связи с произошедшим и попросили разобраться в ситуации. Местные указали также, что драки с участием мигрантов происходят в этом районе регулярно, из-за чего часто страдают подростки.