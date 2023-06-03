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"Страна.ua": в Харькове раздалось несколько взрывов

Несколько взрывов раздалось в Харькове, сообщает украинское издание "Страна.ua".

На Украине сообщили о взрывах в Харькове
© РИА Новости

"Взрывы в Харькове", - говорится в публикации издания в Telegram-канале.

Кроме этого, в регионе звучит воздушная тревога.

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Ранее, 3 июня сообщалось, что в городе Днепр Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Также оперативные службы проинформировали, что в районе северного выезда из Мелитополя Запорожской области произошли несколько взрывов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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