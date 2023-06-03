На Украине сообщили о взрывах в Харькове

Ранее, 3 июня сообщалось, что в городе Днепр Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Также оперативные службы проинформировали, что в районе северного выезда из Мелитополя Запорожской области произошли несколько взрывов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.