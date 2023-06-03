112: в Москве электропоезд сбил троих подростков на станции "Тульская"
В столице электропоезд сбил троих подростков на железнодорожной станции "Тульская", сообщает Telegram-канал 112.
Состояние пострадавших уточняется. На место следуют представители экстренных служб. 30 мая в Ленобласти девочка едва не попала под скоростной поезд на железнодорожной станции Любань, она переходила пути на красный сигнал светофора. В результате девочка сломала ногу.
В прошлом году в Алтайском крае поезд наехал на пьяного мужчину, который уснул на рельсах. В результате пострадавший лишился части ноги.