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112: в Москве электропоезд сбил троих подростков на станции "Тульская"

В столице электропоезд сбил троих подростков на железнодорожной станции "Тульская", сообщает Telegram-канал 112.

В Москве электропоезд сбил троих подростков
© depositphotos.com

Состояние пострадавших уточняется. На место следуют представители экстренных служб. 30 мая в Ленобласти девочка едва не попала под скоростной поезд на железнодорожной станции Любань, она переходила пути на красный сигнал светофора. В результате девочка сломала ногу.

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В прошлом году в Алтайском крае поезд наехал на пьяного мужчину, который уснул на рельсах. В результате пострадавший лишился части ноги.

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