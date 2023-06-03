В Воронеже введут режим ЧС из-за сильного ливня

В Воронеже объявят ЧС районного масштаба из-за обрушения стены исторического Каменного моста. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин.

Градоначальник рассказал, что серьёзный инцидент произошёл из-за сильного ливня: обрушилась часть подпорной стены Каменного моста. На место прибыли аварийные службы.

«По моему поручению в ближайшее время будет объявлен режим ЧС районного масштаба», - написал Кстенин в Telegram-канале.

По его словам, чиновники должны согласовать ремонтные работы на объекте культурного наследия регионального значения. Затем объект восстановят.

Канал «Вести-Воронеж» сообщает, что основная историческая часть Каменного моста не пострадала. Разрушены часть стены и чугунного ограждения.

Заваленную дорогу начнут расчищать ближе к ночи.

Воронежский Каменный мост возведён в 1826 году. Это одна из главных туристических достопримечательностей города, «городской талисман». Особенно он популярен у молодоженов.