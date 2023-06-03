42-летний рэпер Pacho El Antifeka застрелен около торгового центра
Рэпер Pacho El Antifeka, участник дуэта Pacho y Cirilo, известный так же как Pacho Al Qaedas, был застрелен у у торгового центра Plaza Tropical в Баямоне, Пуэрто-Рико. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечено, что Пачо, настоящее имя которого Нефтали Альварес Нуньес, имел ряд проблем с законом. В частности, исполнитель получил тюремный срок за незаконное владение огнестрельным оружием (автоматом) и боеприпасами, плюс в деле фигурировали наркотики.
Тело рэпера обнаружили в его припаркованном черном Infinity после того, как в полицию поступили сигналы о стрельбе возле ТЦ.
Южноамериканские соратники убиенного в скорбят в социальных сетях.
Нуньес родился 24 марта 1981 года. В числе шлягеров артиста - Como Soy с Daddy Yankee и Bad Bunny, записанный с Wisin & Yandel сингл No Te Veo Remix, Olvídate de Él, Triste, Qué Ser? и All Star Game с Lunay. Клип на последний был снят в Майами.