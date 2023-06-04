В Краснодаре объяснили услышанный жителями громкий звук

"По информации ЕДДС Краснодара и Динского района, а также данным экстренных служб, сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало. Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, наиболее вероятно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер", - говорится в сообщении.