СМИ: у московского следователя конфискуют взятку в биткойнах на $24 млн

«Коммерсантъ»: у московского следователя конфискуют взятку в биткойнах на $24 млн
Главу отдела СКР по Тверскому району столицы задержали в марте по подозрению в коррупции.
По версии следствия, Марат Тамбиев в апреле прошлого года получил от членов хакерской группировки Infraud Organization биткойны на сумму $24 млн (1,6 млрд руб.), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.
Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры бывшего следователя на Большой Очаковской улице Москвы. В ноутбуке найдена папка под названием «Пенсия», в которой оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших Тамбиеву получить доступ к биткойнам.
Как отмечает издание, взятка стала рекордной для сотрудника СК России. Следователи рассчитывают конфисковать её и обратить в коррупционный доход.