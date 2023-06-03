СМИ: у московского следователя конфискуют взятку в биткойнах на $24 млн

Главу отдела СКР по Тверскому району столицы задержали в марте по подозрению в коррупции.

По версии следствия, Марат Тамбиев в апреле прошлого года получил от членов хакерской группировки Infraud Organization биткойны на сумму $24 млн (1,6 млрд руб.), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры бывшего следователя на Большой Очаковской улице Москвы. В ноутбуке найдена папка под названием «Пенсия», в которой оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших Тамбиеву получить доступ к биткойнам.