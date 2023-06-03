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Парагвай выдал Москве двух россиян, обвиняемых в убийствах

Двое россиян были экстрадированы на родину из Парагвая. Одного из них подозревают в совершении убийств, незаконном пересечении границы и похищении человека, второго — в мошенничестве и присвоении. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Парагвай выдал Москве двух россиян, обвиняемых в убийствах
© globallookpress.com

В аэропорту города Асунсьон представителями компетентных органов Республики Парагвай сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России переданы двое россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола, — сказала Волк.

Она отметила, что одного из экстрадированных разыскивали с 2000 года. Как полагают следователи, мужчина был участником вооруженной преступной группировки, в составе которой совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

Задержанный скрылся от правосудия за границей, однако был задержан в Парагвае. Это произшло в 2011 году. Там его осудили за наркотическое преступление, он вышел на свободу в марте 2023 года, после было принято решение об экстрадиции на родину.

Второго россиянина разыскивали с 2021 года. Он обвиняется в шести эпизодах мошенничества и восьми — присвоения.

Ранее сообщалось, что суд Албании принял решение не экстрадировать в Москву россиянку Светлану Тимофееву, подозреваемую в шпионаже. Обвинение требовало отклонения запроса об экстрадиции на том основании, что в РФ Тимофеевой не будут предоставлены юридические права в соответствии с конвенцией о правах человека.

Также стало известно, что осужденная в Белоруссии на шесть лет россиянка Софья Сапега во время визита российского консула в места заключения дала согласие на экстрадицию в РФ. Сообщается, что техническими деталями процедуры экстрадиции занимаются правоохранительные органы России и Белоруссии.

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