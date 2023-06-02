Шесть человек пострадали и двое погибли при обстреле села в Белгородской области

Шесть человек пострадали и двое погибли при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Соболевка Валуйского района в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обстрел велся из «Градов». Погибшие находились во дворах своих домов и скончались от полученных травм.

Пострадали двое детей, мальчик 13 лет с переломом плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями глаза, у двоих мужчин и двух женщин множественные осколочные ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

После прямого попадания снаряда загорелась хозяйственная постройка и гараж в двух частных домовладениях, на месте работают пожарные. У четырех домов посечены фасады, заборы, повреждены окна, у одного из них пробита крыша.