В Москве мужчина несколько раз выстрелил в лицо полицейскому

В Москве 23-летний мужчина несколько раз выстрелил в лицо полицейскому из газового пистолета. Об этом сообщила агентству «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице Юлия Иванова.

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По версии следствия, подозреваемый не менее трех раз стрелял в правоохранителя на Коровинском шоссе. Пострадавшему оказали на месте медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью нет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), уточнила Иванова. «С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщила она.