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ФСБ задержала двух бизнесменов в Белгородской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух бизнесменов, Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого, по подозрению в совершении экономических преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

ФСБ задержала двух бизнесменов в Белгородской области
© Lenta.ru

Отмечается, что операция по задержанию проводилась областным управлением ФСБ совместно с коллегами из Москвы.

Агентство уточняет, что по данным из открытых источников, Тебекин является почетным президентом белгородской Федерации бокса и президентом благотворительного фонда по содействию здоровому образу жизни «Айсберг».

Отмечается, что Бобрицкий ранее занимал должность генерального директора управляющей компании «Приосколье».

Ранее в Иркутске сотрудники прокуратуры и полицейские пресекли деятельность нелегальной криптофермы, работающей на трансформаторной подстанции.

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