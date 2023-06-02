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Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом в Индии – СМИ

Пассажирский поезд столкнулся в Индии с грузовым составом, сообщает телеканал NDTV. Инцидент произошел недалеко от индийского города Баласор, когда пассажирский поезд следовал из Калькутты в Ченнаи.

В Индии пассажирский поезд столкнулся с товарным
© Москва24

В результате столкновения с рельсов сошли четыре вагона пассажирского состава. Также сообщается о пострадавших, однако их число не уточняется.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и медики.

Ранее сообщалось, что пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага – Балай в Красноярском крае. В результате инцидента нет пострадавших, а также нет урона экологии. Причины происшествия выясняла специальная комиссия Красноярской железной дороги.

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