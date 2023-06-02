В Индии пассажирский поезд столкнулся с товарным

Пассажирский поезд столкнулся в Индии с грузовым составом, сообщает телеканал NDTV. Инцидент произошел недалеко от индийского города Баласор, когда пассажирский поезд следовал из Калькутты в Ченнаи.

В результате столкновения с рельсов сошли четыре вагона пассажирского состава. Также сообщается о пострадавших, однако их число не уточняется.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и медики.