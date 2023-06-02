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Неизвестный объект сбили возле пункта временного размещения в Белгороде

В небе над Белгородом сбили неизвестный объект. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Неизвестный объект сбили возле пункта временного размещения в Белгороде
© кадр из видео

Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По информации авторов поста, инцидент произошел возле пункта временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород-Арена», где находятся около 1300 человек из приграничных районов региона, которые обстреливают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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Накануне в ПВР «Белгород-Арена» начали вывозить жителей Шебекинского городского округа, который 1 июня попал под массированный обстрел со стороны Украины. За минувшие сутки на территорию муниципалитета прилетело свыше 850 снарядов. По словам губернатора приграничного региона Вячеслава Гладкова, это максимум с начала ударов ВСУ по территории региона. Согласно последним данным, за этот день в Шебекино пострадали 16 человек.

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