В Гонконге мужчина с ножом напал на посетителей магазина

Вооруженный ножом мужчина напал в пятницу на посетителей торгового центра в Гонконге . Как сообщила газета South China Morning Post , одна женщина погибла и еще одна получила ранения.

По данным издания, нападение произошло вечером на третьем этаже торгового центра Plaza Hollywood. Жертвами преступника стали две девушки 23 и 26 лет. Как подчеркивает газета, одна из них получила по меньшей мере 20 ножевых ранений. Обе пострадавшие были госпитализированы, однако одна из них умерла в больнице, несмотря на усилия врачей.