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Перевозившую наркотики в карасях ранее судимую старушку задержали под Тюменью

На трассе ЕкатеринбургТюмень задержали 70-летнюю женщину, которая перевозила наркотики внутри карасей в своем багажнике. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили в пресс-службе МВД РФ по Тюменской области.

Во время досмотра автомобиля полиция обнаружила картонную коробку, где лежали полиэтиленовые пакеты с рыбой. Внутри карасей нашли 41 цилиндрический сверток с наркотиками общей массой 800 грамм.

Известно, что женщина уже была ранее судима. По ее словам, запрещенные вещества она приобрела в Екатеринбурге и везла в Тюмень для дальнейшего распространения. Осуществить затеянное старушка уже не сможет, суд отправил ее под домашний арест. В отношении нее возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», передает сайт МВД.

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Другой инцидент произошел около подмосковной деревни Колычево-Боярское. В местном лесу полицейские задержали иностранца, у которого при себе было более килограмма запрещенных веществ.

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