В Бердянске прозвучали несколько громких взрывов

В городе работает система противовоздушной обороны, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией "

Несколько громких взрывов произошло в пятницу в Бердянске Запорожской области, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.