В Бердянске прозвучали несколько громких взрывов

Рогов сообщил о взрывах в Бердянске
В городе работает система противовоздушной обороны, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией"
Несколько громких взрывов произошло в пятницу в Бердянске Запорожской области, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В городе прозвучало несколько громких взрывов. По предварительным данным, попытка ракетного обстрела города боевиками ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) плюс работа [системы] ПВО РФ", - написал он в Telegram-канале.