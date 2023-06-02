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Рогов сообщил о взрывах в Бердянске

В городе работает система противовоздушной обороны, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией"

В Бердянске прозвучали несколько громких взрывов
© ТАСС

Несколько громких взрывов произошло в пятницу в Бердянске Запорожской области, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В городе прозвучало несколько громких взрывов. По предварительным данным, попытка ракетного обстрела города боевиками ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) плюс работа [системы] ПВО РФ", - написал он в Telegram-канале.

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