Девять человек пострадали при ударе ВСУ по порту Бердянска

Девять человек получили ранения в результате обстрела морского порта Бердянска Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сообщают о девяти раненых, они госпитализированы. Информация о погибших уточняется", - написал он в Telegram-канале.

Рогов отметил, что, по предварительным данным, ВСУ при обстреле использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.