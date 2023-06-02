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Девять человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска

Девять человек получили ранения в результате обстрела морского порта Бердянска Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Девять человек пострадали при ударе ВСУ по порту Бердянска
© ТАСС

"Сообщают о девяти раненых, они госпитализированы. Информация о погибших уточняется", - написал он в Telegram-канале.

Рогов отметил, что, по предварительным данным, ВСУ при обстреле использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Ранее Рогов сообщил, что удар по порту Бердянска был нанесен в 12:00 мск. Он уточнил, что в городе произошли три взрыва и сработала система противовоздушной обороны.

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