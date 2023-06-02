Стал известен тип БПЛА, который упал под Калугой

В Кировском районе Калужской области упала беспилотная авиационная система (БАС) самолетного типа. Об этом заявил РИА Новости представитель экстренных служб.

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Отмечается, что это произошло в пятницу в первой половине дня.

«Предварительно, произошло падение БАС самолетного типа между городом Киров и поселком Шайковка», - подчеркнул собеседник.

Он уточнил, что обломки могут находиться в лесном массиве в районе населенных пунктов Острая Слобода, Якимово и Дубровка.

К поиску уже удалось привлечь силовиков и сотрудников Людиновского лесничества.